Kabaal Muziektheater brengt musical geïnspireerd op Ruinerwold-zaak én ‘Geklungel in de Jungle’

De cast van de voorstelling 'Geklungel in de Jungle'. Foto: Robert Ramaker

Kabaal Muziektheater brengt komend weekend twee toneelvoorstellingen op de planken. De jongste groep komt met een stuk waar ze zelf aan bijgedragen hebben, de groep Knetter komt met een stuk dat gebaseerd is op de Ruinerwold-zaak waarbij een gezin negen jaar lang geïsoleerd leefde. Volgens Robert Ramaker van het muziektheater is het ondanks de zware aanleiding een stuk vol humor.

Robert, wellicht is het goed om te beginnen met het stuk over Ruinerwold…

“Bij Kabaal Muziektheater bepaalt de leeftijd in welke groep je zit. De groep ‘Knetter’ bestaat uit negentien tieners in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Het stuk is losjes gebaseerd op de zaak die gespeeld heeft in Ruinerwold. In 2019 werd er in Ruinerwold een gezin ontdekt dat daar al negen jaar geïsoleerd in een afgesloten ruimte woonde. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Het is een stuk dat wij zelf ontwikkeld hebben en ongeveer anderhalf uur duurt.”

Hoe ziet de voorstelling er ongeveer uit?

“De musical gaat over vier zusjes die hun hele leven al verborgen zitten in een ondergrondse bunker. Tot op een dag één van hen besluit om te ontsnappen. Hoofdpersoon Maya is nieuwsgierig naar de wereld die zich buiten de bunker bevindt. Op een dag ontsnapt zij stiekem. Ze komt terecht op een bruisend musicalkamp waar ze voor het eerst in haar leven vrijheid ervaart. Vastbesloten keert ze uiteindelijk terug: haar zussen moeten dit ook meemaken. Wanneer ze hen weet te overtuigen en opnieuw naar buiten gaan, blijkt het kamp verdwenen te zijn. En dan staan de zusjes er alleen voor in een onbekende wereld.”

We gaan uiteraard in dit artikel niet alles verklappen. Maar ergens zou je kunnen denken: dit is een heftig verhaal, waarbij je wellicht ook kunt denken aan de zaak die in Stadskanaal heeft gespeeld…

“Ik begrijp die link. Maar ons verhaal is losjes gebaseerd op wat er zich in Ruinerwold heeft afgespeeld. Dat hebben we als aanleiding gebruikt. Het is een stuk vol humor, live zang en muziek. Ongetwijfeld zet het stuk wel aan tot nadenken. Maar ik denk dat het heel goed is dat we een musical maken waarin we het publiek meenemen in een avontuurlijk verhaal. Thema’s als vrijheid, identiteit, familie en je plek vinden staan centraal in deze musical. Dit zijn ook onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van deze jongeren liggen.”

Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de voorbereidingen?

“We zijn in september gestart. Het gaat om een stuk dat we, zoals ik al zei, zelf ontwikkeld hebben. Ook de muziek is zelf geschreven. Dat is een uitdaging, maar dat maakt het ook superleuk. Het voordeel van een stuk zelf ontwikkelen is dat je het passend kunt maken voor de groep. Deze negentien tieners zijn allemaal erg getalenteerd. Het is gelukt om een stuk te maken waarbij iedereen een rol heeft die ertoe doet: er zijn geen spelers die lang langs de kant moeten wachten tot ze aan de beurt zijn. We hebben een hele mooie verdeling hierin aangebracht.”

Een stuk dat jullie zelf ontwikkeld hebben, de muziek die zelf is geschreven, en waarschijnlijk ook het decor dat zelf gemaakt is?

“Dat klopt. Het bijzondere aan dit stuk is dat het decor gaandeweg wordt opgebouwd. Met behulp van kartonnen dozen wordt er door de tieners een bunker gebouwd. In de afgelopen periode hebben we de puntjes op de ‘i’ gezet voor deze voorstelling, en er is een heel mooi resultaat ontstaan. Komende vrijdagavond om 19.30 uur en zaterdag om 14.30 en 19.30 uur spelen we deze musical in de Studio aan de Akkerstraat. Bij elke voorstelling is er ruimte voor zeventig personen aan publiek. Ondanks dat er al veel belangstelling is, zijn er nog een aantal kaartjes beschikbaar. Op onze website vind je meer informatie.”

En als dit nog niet genoeg is, is het zondag de beurt aan De Kaballero’s…

“Zaterdagavond ruimen we inderdaad alles op en bouwen we direct het decor op voor deze groep die bestaat uit negentien kinderen die in de leeftijd van 10 tot 12 jaar oud zijn. Zij gaan het stuk ‘Geklungel in de Jungle’ spelen. Dit vindt dus ook plaats aan de Akkerstraat. Dit stuk gaan we op zondag twee keer opvoeren en het gaat om een musical die we ook zelf ontwikkeld hebben.”

Waarbij de kinderen zelf meegedacht hebben over het stuk…

“Soms werkt dat heel goed. Het thema was van tevoren bedacht. Het moest iets worden met een jungle. Ik had al één liedje gecomponeerd en dat hebben we begin september direct ingestudeerd. En van daaruit zijn we verder gaan werken. Wat kunnen we doen? Wat zou leuk zijn? Bij bepaalde leeftijdsgroepen ontstaan er allemaal ideeën. Je gaat dan echt met een tas vol mogelijkheden naar huis. Uiteindelijk is ‘Geklungel in de Jungle’ een heel grappig stuk geworden met hele aanstekelijke en vrolijke scènes. Maar het heeft ook een serieuze ondertoon.”

Kun je iets over het stuk vertellen?

“In het verhaal draait alles om Henk. Henk is een man met een groot plan. Hij wil een weg aanleggen die dwars door een oerwoud gaat lopen. Maar daar zijn de bewoners van het bos, de bosbewoners, het absoluut niet mee eens. Of zijn ze misschien toch wel voor rede vatbaar? De leider van de bosbewoners ziet namelijk wel iets in een luxe uitstapje naar de grote stad. In één van de scènes rijden de bosbewoners bijvoorbeeld naar de stad, waarbij het tegenhouden van Henk hun opdracht is, maar eenmaal in de stad vergeten ze helemaal waarvoor ze gekomen zijn.”

Letterlijk ‘geklungel in de jungle’ dus…

“Precies. Henk probeert zijn droom waar te maken. Maar de bosbewoners zetten alles op alles om hem te slim af te zijn. Een leuke rol is er daarbij ook voor de vrouw van de autoritaire directeur. Zij vindt het leuk om de hele dag haar man uit te schelden. Uiteindelijk kiest zij ook voor de kant van de bosbewoners. Kortom: een ontzettend vrolijk stuk, met een hele serieuze ondertoon. Het kappen van bossen voor bijvoorbeeld een weg is aan de orde van de dag in het Amazonegebied. Terwijl het Amazonegebied de longen van onze wereld zijn.”

Ook voor deze voorstellingen zijn nog kaartjes?

“Jazeker. Ook hier zien we dat het snel gaat. Je hebt het in beide gevallen over kinderen en tieners die uiteraard hun eigen fanschare hebben. Ouders, familieleden en vrienden zijn benieuwd waar ze het hele jaar aan gewerkt hebben. Nu is daar het moment dat na maanden zaaien (oefenen) er geoogst gaat worden. Voor meer informatie over de voorstellingen en om een kaartje te bemachtigen kun je terecht op deze website.”