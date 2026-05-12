Justitie eist 3 jaar cel tegen verdachten uit Rotterdam en Arnhem voor drugslab in Ulgersmaborg

Vier mannen uit Rotterdam en Arnhem gaan, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, drie jaar achter de tralies voor hun betrokkenheid bij een drugslab aan de Bieslookstraat in Ulgersmaborg. De politie ontdekte het drugslab op 31 januari 2024 in een bedrijfspand aan de Bieslookstraat in Groningen, volgens DvhN na een melding van geweld.

In het pand troffen agenten een 45-jarige man uit Rotterdam en zijn vriendin aan. Andere aanwezigen waren inmiddels met een vrachtwagen vertrokken. Agenten roken een vreemde lucht en besloten binnen verder te kijken. Onderzoek wees uit dat in de loods onder meer zoutzuur, fosforzuur en aceton lagen, stoffen die worden gebruikt bij het maken van xtc en crystal meth.

De vrachtwagen werd in Flevoland stilgezet bij de A6 tussen Almere en Lelystad. In het voertuig lagen synthetische drugs en nog meer chemicaliën die gebruikt worden voor de productie daarvan. Daar werden nog eens twee aanhoudingen verricht.