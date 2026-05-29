Jurken, brieven en filmbeelden: Forum brengt Hollywood-icoon Marilyn Monroe naar Stad

Forum Groningen opent vrijdagavond de expositie Marilyn, een tentoonstelling in het teken van de honderdste geboortedag van Marilyn Monroe.

De tentoonstelling onderzoekt waarom Monroe ook een eeuw na haar geboorte nog altijd invloed heeft op bekende sterren van nu, zoals Beyoncé, Kim Kardashian en Rihanna. Bezoekers krijgen onder meer kleding, persoonlijke bezittingen, brieven, foto’s en filmbeelden van dichtbij te zien. Veel van de spullen van Monroe bleven na haar overlijden in 1962 jarenlang opgeborgen. Pas 37 jaar later werden de bezittingen geveild. Verzamelaar Ted Stampfer kocht toen een groot aantal objecten. Een deel daarvan is nu in Groningen te zien.

Naast de expositie organiseert Forum Groningen een randprogramma met avondopenstellingen, films en extra activiteiten. Daarbij zijn onder anderen schrijver en programmamaker Splinter Chabot, Marilyn Monroe-lookalike Suzie Kennedy en schrijver en essayist Basje Boer aanwezig.

De tentoonstelling is tot en met 25 oktober te zien van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens schoolvakanties is de expositie ook op maandag te bezoeken. Museumkaart- en VriendenLoterij VIP-kaarthouders hebben gratis toegang.