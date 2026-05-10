Jubilerend SterrebosLive zondag van start met Steernvanger en Gimme Shelter

Foto: Rieks Oijnhausen

Een nieuw seizoen SterrebosLive gaat zondag 10 mei van start. Bij de muziekkoepel in het Sterrebos is het dit seizoen dubbel feest: behalve dat het twintig jaar geleden is dat de eerste SterrebosLive werd gehouden, bestaat de muziekkoepel dit jaar precies een eeuw.

“Elk seizoen spelen diverse bands en muzikanten uit de stad en omgeving de sterren van de hemel”, laat de organisatie weten. “De concerten vinden plaats van mei tot en met september op de tweede zondag van elke maand. Elk concert heeft twee optredens.”

Steernvanger

Op deze zondag treden Steernvanger en Gimme Shelter op. “Steernvanger, dat is feelgood folk en soms bijna country. Door de persoonlijke teksten, de sterke samenzang en de vaak vrolijke, soms ontroerende nummers, neemt de band je op enthousiaste wijze mee in hun muzikale vondsten en verhalen. Het plezier waarmee de mannen op het podium staan is aanstekelijk. Je krijgt de neiging mee te zingen, ook als je de teksten niet verstaat.”

Steernvanger bestaat uit zanger Dion Bouwes, gitarist Dennis Krottje, Marco Veldman, Bjorn Nuninga en Matthijs Vogt. “Bouwes licht de nummers in het Nederlands toe zodat je je altijd mee kunt laten voeren.”

De beste Stones-coverband

Na Steernvanger is het de beurt aan Gimme Shelter. De band wordt omschreven als de beste Rolling Stones-coverband van Nederland. Gimme Shelter staat onder leiding van zanger Robert van der Lippe. Hij wordt bijgestaan door gitarist Rudmer van der Meer, percussionist Mamour Seck, drummer Edwin de Wolff, toetsenist Remko Wind, basgitarist Benson Itoe en saxofonist Arjan Beukers. “Deze band brengt de Stones-nummers met veel passie en gedrevenheid. Tijdens hun optreden zal de band laten zien en horen hoeveel stijlen de Stones zich eigen hebben gemaakt.”

Jubileumfeest

De editie die zondag gehouden wordt, zou omschreven kunnen worden als een reguliere editie. Het jubileumjaar zal volgende maand en in september extra gevierd worden: dan zal er langer muziek worden gemaakt.

De organisatie laat weten dat het evenement met name bedoeld is voor de inwoners van Helpman, de Rivierenbuurt, de Oosterpoortbuurt en de Herewegbuurt. Maar als puntje bij paaltje komt, is iedereen welkom. SterrebosLive begint zondag om 15.00 uur.