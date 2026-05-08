Jeugdsynagoge Folkingedwarsstraat wordt trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren, krakers moeten nu echt weg

De voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat in Groningen krijgt de komende drie jaar een nieuwe functie als trainingslocatie voor gemeentelijke ambtenaren en handhavers. Dat maakte het gemeentebestuur donderdag bekend. De krakers die inmiddels drie jaar in het gebouw zitten, moeten daarmee nu echt gaan vertrekken.

De directie Veiligheid van de gemeente Groningen gaat het pand gebruiken voor opleidingen en trainingen over ondermijnende criminaliteit en maatschappelijke weerbaarheid. De locatie is bedoeld voor medewerkers van de tien Groninger gemeenten en andere organisaties waar de gemeente mee samenwerkt.

Mislukte verkoop, protest uit de buurt en krakers

De voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat werd rond 1940 gebouwd als religieuze en educatieve ruimte voor Joodse jongeren. In de jaren vijftig deed het tijdelijk dienst als ‘normale’ synagoge. In 1981 nam de Joodse gemeenschap de grote synagoge weer in gebruik. De jeugdsynagoge werd verbouwd en kreeg een publieke functie als buurt- en sportcentrum.

In 2017 maakte de gemeente plannen om het gebouw te verkopen, waarna een ontwikkelaar het zou ombouwen tot vier dure woningen. De raadsoppositie wilde de verkoop vervolgens stoppen na beklag van buurtbewoners, maar het gemeentebestuur volgde dat sentiment pas nadat het pand in oktober 2023 werd gekraakt. De krakers deden dat, naar eigen zeggen, om de verkoop en sloop van het historische pand tegen te gaan. De verkoop ging uiteindelijk niet door, omdat er onenigheid was met de gemeente over wat er in en aan het pand zou worden verbouwd.

Krakers moeten weg, opfrisbeurt en onderzoek naar monumentale status

Nu er een nieuwe invulling is gevonden, heeft de gemeente de krakers gevraagd te vertrekken. Als dat niet gebeurt, volgt een juridische procedure om het gebouw te laten ontruimen. Na het vertrek van de krakers volgt niet meteen een renovatie, maar het gebouw wordt wel opgefrist in de aanloop naar de komst van de nieuwe gebruikers.

De gemeente wil de komende drie jaar gebruiken om na te denken over een definitieve invulling van het pand. Volgens een verkenning past een publieke functie het best bij de historische en monumentale waarde van het gebouw. Ondertussen werkt de gemeente ook aan een monumentale status voor het gebouw. De voormalige jeugdsynagoge is al opgenomen als karakteristiek pand in het bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. Volgens onderzoek van de vakgroep Erfgoed komt het gebouw ook in aanmerking als gemeentelijk monument.