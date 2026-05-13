Jeugdsynagoge Folkingedwarsstraat gaat in de toekomst weer publieke functie krijgen

De bedoeling is dat de voormalige Jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat in de toekomst weer een publieke functie krijgt waarbij het gebouw door geïnteresseerden bezocht kan worden. Dat zegt wethouder Phillip Broeksma (PRO) naar aanleiding van vragen van D66.

In 2023 kwam er voor het gebouw een tijdelijke invulling nadat het pand gekraakt was. Deze krakers, de Jeugd Sjoel, waren in het pand getrokken om de historische waarde van het gebouw te beschermen. Er werd een cultureel centrum van gemaakt en vrouwen en queers konden er terecht voor een safe space. Afgelopen week kreeg de groep te horen dat ze moeten vertrekken omdat het college een nieuwe, tijdelijke invulling voor het gebouw heeft gevonden. De directie Veiligheid van de gemeente gaat het gebouw namelijk gebruiken als locatie voor opleidingen en trainingen over ondermijnende criminaliteit en maatschappelijke weerbaarheid.

Jeugdsynagoge

De voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat werd rond 1940 gebouwd als religieuze en educatieve ruimte voor Joodse jongeren. In de jaren vijftig deed het tijdelijk dienst als ‘normale’ synagoge. In 1981 nam de Joodse gemeenschap de grote synagoge weer in gebruik. De jeugdsynagoge werd verbouwd en kreeg een publieke functie als buurt- en sportcentrum.

In 2017 maakte de gemeente plannen om het gebouw te verkopen, waarna een ontwikkelaar het zou ombouwen tot vier dure woningen. De raadsoppositie wilde de verkoop vervolgens stoppen na beklag van buurtbewoners, maar het gemeentebestuur volgde dat sentiment pas nadat het pand in oktober 2023 werd gekraakt. De krakers deden dat, naar eigen zeggen, om de verkoop en sloop van het historische pand tegen te gaan. De verkoop ging uiteindelijk niet door, omdat er onenigheid was met de gemeente over wat er in en aan het pand zou worden verbouwd.

D66: “Geen publieke functie”

Raadslid Bregje Hoed van D66: “Het gaat om een nieuwe, tijdelijke invulling. Wij willen graag weten of er geen andere plannen waren en waarom de publieke functie nu moet vervallen voor trainingen die ook op een andere locatie hadden kunnen plaatsvinden.”

Wethouder Broeksma is in zijn beantwoording duidelijk: “Dat het pand gekraakt is, heeft impact gehad op de zoektocht naar een definitieve invulling. We zijn blij dat we ondanks de belemmeringen nu tot een tijdelijke oplossing zijn gekomen. Voor de huidige trainingslocatie hadden we geen andere alternatieven binnen ons eigen vastgoed. Hoewel de publieke functie voor in ieder geval voor de komende drie jaar vervalt, is dit bij de definitieve invulling juist een cruciaal punt van aandacht.”

De wethouder belooft de raad op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rond het gebouw.