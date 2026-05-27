Is dit waar jouw bus vanaf 28 juni stopt op het nieuwe busstation?

Foto: Johannes Rienks

Op 28 juni is het nieuwe busstation gereed aan de zuidkant van het Hoofdstation. Een Groningse Reddit-gebruiker verleende mede-Stadjers dinsdag een dienst en gooide de vermeende indeling van alle buslijnen alvast de wereld in.

Op het platform wordt flink gereageerd op het schema. Rond de indeling van de buslijnen zelf gaat het onder Groningse Redditors vooral om drukte op bepaalde buslijnen. Ook verbazen gebruikers zich over de manier waarop het busstation is ingericht. In plaats van de bekende zaagtandopbouw aan de noordzijde zien busreizigers op het nieuwe busstation slechts één lange halteerplaats, oftewel een ‘gestrekt’ busstation.

Afbeelding: Structureel via Reddit

Het nieuwe busstation krijgt twaalf haltes, waarbij op iedere halte twee bussen kunnen stoppen. De bussen komen via de oostzijde aanrijden via de nieuwe busonderdoorgang. De bussen gaan er dus ‘Engels rijden’, oftewel links rijden. Dat moet, omdat de in- en uitgang van de bus aan de rechterkant zit.

Door de nieuwe indeling is het busstation groter dan aan de noordkant. Ook moet de indeling ervoor zorgen dat reizigers sneller kunnen overstappen van fiets naar bus of van trein naar bus en andersom.

Zorgen over veiligheid

De vermeende indeling van de nieuwe halteerplaatsen maakt op Reddit niet alleen tongen los over de plek waar de bussen moeten stoppen. Een flink deel van de gebruikers ziet het nieuwe busstation ook als mogelijk minder veilig dan het oude. De connectie en drukte van het centrum worden door verschillende gebruikers gemist als sociale controle.

“Ik weet niet of ik het fijn zou vinden dat mijn dochters hier ‘s avonds laat op de bus zouden moeten wachten”, schrijft een Redditor. “Op de huidige plek heb je altijd verkeer. De taxi’s blijven, begreep ik, aan de voorkant, dus die waakzaamheid heb je dan ook niet.”

Een vrouwelijke Redditor vult aan: “Nu op het station sta je ‘s avonds laat aan een toch nog best wel drukke, doorgaande weg. Dus ook al lopen er wat bijzondere mensen langs, voelt dat niet direct onveilig, omdat er altijd wel verkeer is. Maar ik heb zo’n vermoeden dat het aan de achterkant anders zal zijn. Wat meer afgezonderd.”