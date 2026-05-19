Is dit lekker brede fietspad te aanlokkelijk voor auto’s? VVD vindt van wel en eist maatregelen

Foto's: Google Streetview (links) en VVD-fractie Groningen (rechts)

De VVD-fractie in Groningen maakt zich zorgen over het nieuwe nieuw fietspad naast het Emmaviaduct. Volgens de partij rijden er regelmatig auto’s en vrachtwagens per ongeluk het fietspad op, wat leidt tot gevaarlijke situaties.

Volgens de partij rijden er dagelijks auto’s op het fietspad, doordat de oprit en het fietspad direct naast elkaar liggen. De twee ‘paden’ zijn allebei breed en beide van grijs asfalt gemaakt. Ondanks de aanwezige bewegwijzering zou de situatie voor automobilisten verwarrend of onduidelijk zijn.

De VVD kaart het probleem woensdagmiddag aan bij het college van burgemeester en wethouders en vraagt of het gemeentebestuur op korte termijn maatregelen wil nemen om de situatie duidelijker te maken, zodat automobilisten niet langer per ongeluk het fietspad oprijden.