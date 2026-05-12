Inwonersbudget Nij Begun van start

Inwoners van het aardbevingsgebied (de provincie Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze) kunnen vanaf deze dinsdag geld aanvragen voor ideeën die hun buurt, wijk of dorp beter maken via het Inwonersbudget Nij Begun.

De regeling uit de sociale agenda van Nij Begun is bedoeld voor initiatieven van inwoners zelf. Dat kan gaan om kleine of grote plannen voor de omgeving of om activiteiten die mensen met elkaar verbinden. Inwoners kunnen bijvoorbeeld geld aanvragen voor het aanleggen van een buurtperkje, het organiseren van een sportevenement of een bijeenkomst voor buurtbewoners. Ook projecten rond kunst, muziek of andere activiteiten die mensen samenbrengen, vallen onder de regeling.

Het Inwonersbudget bouwt voort op het eerdere Loket Leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen. De Sociale Agenda neemt deze aanpak nu over voor een groter gebied en met een eenvoudiger aanvraagproces. Het geld wordt uitgekeerd op basis van vertrouwen. Initiatieven voor leefbaarheid en sociale samenhang kunnen steun krijgen, behalve wanneer het gaat om politieke, religieuze of commerciële activiteiten.

Voor aanvragen is een bedrag mogelijk van één tot maximaal tienduizend euro. Een aanvraag doen voor het Inwonersbudget Nij Begun bij SNN kan op deze pagina.