Invalkrachten met valse diploma’s werkten bij Het Poortje

Bij het voormalige Het Poortje aan de Hoogeweg in Stad hebben tussen 2017 en 2019 invalkrachten gewerkt met valse diploma’s en verklaringen omtrent gedrag (vog’s). Volgens DvhN blijkt dat uit stukken binnen een rechtszaak tegen de voormalig bestuurder van bemiddelingsbureau Ammi Zorg.

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag twee jaar celstraf en een boete van 50.000 euro tegen de voormalig bestuurder van Ammi Zorg uit het Gelderse Epse. Volgens justitie liet hij toe dat valse diploma’s en vog’s in de administratie van Ammi Zorg terechtkwamen. Het bemiddelingsbureau kreeg vorig jaar al een boete van 775.000 euro.

Bij onderzoek naar driehonderd invalkrachten vond de inspectie 40 valse documenten bij 29 medewerkers. Drie daarvan hoorden bij twee medewerkers die meerdere keren werkten bij gesloten jeugdzorglocatie Het Poortje in Groningen. Een van die medewerkers werkte volgens het OM tientallen keren bij Het Poortje met een vals diploma en een valse vog, terwijl hij geen ervaring in de zorg had.

Jeugdzorgorganisatie Elker, waar het voormalige Het Poortje onder viel, zegt de controle van nieuwe medewerkers inmiddels te hebben aangescherpt. Kandidaten moeten onder meer een officieel diploma-uittreksel en een geldige vog aanleveren.