Inschrijving geopend voor KardingeRun met nieuwe obstakels

De inschrijving voor de twaalfde editie van de KardingeRun, die plaatsvindt op 19 en 20 september, is woensdag geopend.

Tijdens het tweedaagse evenement met in totaal 37 obstakels krijgen deelnemers dit jaar nieuwe uitdagingen voorgeschoteld. Zo moeten lopers dit keer onder meer met één hand aan een kabelbaan over het water hangen, over een muur klimmen en daarna naar een touw springen, en is er een buikschuifbaan richting de finish.

Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 4, 7,5, 12 en 15 kilometer. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen samen met een volwassene meedoen aan de FamilieRun. Ook teams van vrienden, buren, sportmaatjes en collega’s kunnen samen deelnemen. Voor bedrijven is er een speciale BedrijvenRun, inclusief spandoek op het terrein en een borrel na afloop.

Aanmelden kan via de website van de Kardingerun.