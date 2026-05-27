Huurprijzen studentenkamers in Stad met 12,6 procent gestegen

Studenten in Groningen betaalden in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 580 euro per maand voor een kamer. Dat is 12,6 procent meer dan vorig jaar. Dit blijkt uit de Kamernet Verhuurrapportage.

Landelijk gezien stegen de huurprijzen voor studentenkamers met 3 procent. Een kamer kost nu gemiddeld 660 euro. Het plaatje is heel gevarieerd plaatje: de prijzen stegen sterk in Maastricht (15,8 procent) en Groningen (12,6 procent). Die in Ede en Eindhoven daalden, resp. met 4,3 en 2,8 procent.

Het totale aantal kameradvertenties op verhuurplatform Kamernet steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 10,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toch betekent dit niet dat het aanbod van studentenwoningen structureel groeit of dat huurprijzen duidelijk afkoelen. Wat wel meehielp is de veranderde regelgeving in 2024. Veel particuliere verhuurders verkochten hun woningen, maar anderen kozen voor verhuur aan studenten als het enige nog haalbare verhuurmodel binnen de huidige regels.

Ongeveer 50 procent van de studenten die zelfstandig wonen huurt een kamer of studio bij een particuliere verhuurder. Als verhuurplatform dat huurwoningen van particuliere aanbieders biedt, vertegenwoordigt Kamernet dit woningsegment. De overige studenten wonen voor 35 procent in kamers van woningcorporaties, meestal tegen lagere prijzen, en bij andere informele aanbieders.