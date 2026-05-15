Hulpdiensten in actie vanwege loshangende zonwering aan Verlengde Lodewijkstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Verlengde Lodewijkstraat werd aan het einde van vrijdagochtend enige tijd afgezet ter hoogte van wooncomplex De Frontier. Hulpdiensten kwamen in actie om een loshangende zonwering te verwijderen.

Slechts een paar dunne kabels weerhielden de zonwering ervan op de stoep te vallen. De bewoners van het apparatement waren niet meer zelf in staat om de zonwering terug de woning in te krijgen en schakelden daarom de brandweer in. Ze krijtten ook een waarschuwing op straat om voetgangers te waarschuwen.

Met een hoogwerker kon een brandweerman bij de zonwering komen om deze los te maken. Het gevaar was daardoor snel geweken.