Horeca leunt sterk op jongeren, maar dat wordt lastiger

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in april licht toegenomen, ook in de horeca. Toch blijven veel werkgevers in deze sector moeite houden om voldoende personeel te vinden, vooral jongeren. Dat meldt het UWV.

Scholieren en studenten werken vaak in restaurants en cafés als oproepkracht in de avonden, weekenden en vakantieperiodes. Het aantal jongeren in Nederland neemt de komende jaren echter af. Hierdoor kan het voor horecabedrijven nog lastiger worden om vacatures te vervullen. Daarom moeten werkgevers zich niet alleen blijven richten op het aantrekken van jonge medewerkers, maar ook op het behouden van personeel en het beter benutten van andere leeftijdsgroepen.

De horeca behoort tot de sectoren met het jongste personeelsbestand van Groningen. Waar gemiddeld 25 procent van alle werknemers in Groningen tussen de 15 en 27 jaar oud is, ligt dat percentage in de horeca met 68 procent aanzienlijk hoger. Veel jongeren combineren hun studie met een baan in de horeca vanwege de flexibele werktijden, het inkomen en het feit dat ze geen specifieke werkervaring nodig hebben. Daar komt nog bij dat steeds minder jongeren kiezen voor een horecaopleiding.