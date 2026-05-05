Honderden bezoekers op Leutje Festival op Bernoulliplein, kinderfeest in De Hoogte

Terwijl het bevrijdingsfestival in het Stadspark nog moet losgaan om 13.00 uur, waren er al activiteiten te doen op het Bernoulliplein aan de Korreweg en ook in de speeltuin aan de Borgwal in De Hoogte.

Op het Bernoulliplein is het Leutje Festival van start gegaan, met onder andere een vrijmarkt, verschillende mensen hebben hun kleedje uitgelegd met als doel zoveel mogelijk te verkopen ”We leggen al het geld wat we verdienen in een pot en kopen wat leuks voor de hele familie”. Ook is er een circus en springkussens voor de kinderen, eten en drinken en muziek van lokale bandjes. Op het programma staat muziek van Dollhuis, GTown Funk, The Bad Boys, Bezerk en The Monroes. Het terrein is geopend van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Ook in De Hoogte is een draai en zweefmolen en een markt waar mensen hun spullen verkopen. Een van de kinderen die in de zweefmolen is geweest geeft een tip waardoor ze niet misselijk is geworden ”Je moet gewoon niet te veel eten”. Deze markt is open van 10.00 uur tot 18.00 uur.