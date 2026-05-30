Hommeltuintelling van start: “Pak dit weekend een zonnig moment om te tellen”

De steenhommel, weidehommel en akkerhommel: het zijn zomaar een aantal hommelsoorten die je in Groningen kunt tegenkomen. Wie dit weekend de natuur een handje wil helpen, kan meedoen aan de Nationale Hommeltuintelling. De telling is hard nodig, want het gaat bergafwaarts met de hommelstand in ons land.

Vorige maand vond al de Nationale Bijentelling plaats, waarbij ook het aantal hommels kon worden doorgegeven. Uit de definitieve resultaten daarvan blijkt dat het aantal hommels sinds 2018 met ongeveer veertig procent is afgenomen. Dit komt onder andere doordat specifieke planten waar hommels van afhankelijk zijn, zoals longkruid en hondsdraf, steeds minder voorkomen in de Nederlandse tuinen.

Afgelopen herfst bleek bovendien dat ruim twintig procent van de Europese hommelsoorten op de Rode Lijst staat als bedreigd. Volgens de Bijenstichting betekent dit voor Nederland dat op termijn zo’n tien miljoen hommels uit het landschap kunnen verdwijnen. “Dat verlies is niet alleen een stille ramp voor de natuur, maar ook een directe bedreiging voor de bestuiving van talloze wilde planten en voedselgewassen”, waarschuwt de stichting.

Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten vroeg vorige week tijdens het evenement ‘Vier de Lente Dag’ ook al nadrukkelijk aandacht voor de insectensterfte. “In nog geen dertig jaar tijd is meer dan 75 procent van alle insecten verdwenen”, schetst Zwiers de ernst van de situatie. “Steeds meer soorten verdwijnen structureel; zelfs de hele gewone insecten die we voorheen altijd overal zagen. En dat terwijl ze werkelijk ontzettend belangrijk zijn, zowel voor de algehele natuur als voor ons als mensen.”

Vijftien minuten tellen in de zon

Om de hommels extra in de schijnwerpers te zetten, vraagt Tuintelling.nl dit weekend specifiek aan tuineigenaren om de insecten in kaart te brengen. Meedoen is heel eenvoudig: “Loop tijdens de teldagen een rondje door je tuin en noteer gedurende 15 minuten alle hommels die je ziet.”

Om deelnemers te helpen bij het herkennen van de verschillende soorten, is er een speciale zoekkaart ontwikkeld. “Ook kun je een foto maken en die invoeren via de website of via de app ObsIdentify.”

Wacht op het juiste moment

Volgens de organisatie kun je het beste tellen op het warmste moment van de dag: “In de ochtend starten de hommels wat later op als het ’s nachts koud of nat is geweest. De meeste hommels zie je als de zon schijnt. Kies bij voorkeur dus een zonnig moment overdag.”

