Hoger beroep in zaak Gerard Meesters gestart

Het hoger beroep in de moordzaak rond Gerard Meesters is deze donderdag begonnen in het gerechtshof in Arnhem. Meesters werd op 28 november 2002 doodgeschoten in de deuropening van zijn woning in Paddepoel.

Volgens de rechtbank werd Meesters doodgeschoten omdat criminelen op zoek waren naar zijn zus, die betrokken zou zijn geweest bij een verdwenen partij drugs in Spanje. De Britse drugscrimineel Robert D. zou opdracht hebben gegeven aan schutter Daniël S., die in 2006 levenslang heeft gekregen en vorig jaar is overleden.

Robert D. werd vorig jaar veroordeeld voor het geven van de opdracht tot de moord op de Groningse docent.

Eerste zitting in hoger beroep

Tijdens de eerste zitting in het hoger beroep vroegen advocaten van Robert D. om de zaak direct stop te zetten. Volgens hen is de veroordeling gebaseerd op zwakke en tegenstrijdige bewijzen. Het gerechtshof wees dat verzoek af. Het hoger beroep gaat daarom verder.

Robert D. was niet fysiek aanwezig bij de zitting, omdat hij vastzit in Frankrijk voor drugshandel. Er is geprobeerd om contact te krijgen met hem via een videoverbinding, maar dat verliep moeizaam. Eerst wilde hij niet deelnemen en later kon er geen contact meer met hem worden gemaakt. Toch besloot het hof om de zitting door te laten gaan.

De zitting duurde uiteindelijk meer dan drie uur. De weduwe en kinderen van Meesters waren daarbij aanwezig. Zij strijden al jarenlang voor gerechtigheid. Het hoger beroep duurt waarschijnlijk nog maanden, omdat de verdediging extra onderzoek wil laten doen.