Hoge waarden gas gemeten in kringloopwinkel Rivierenbuurt: omgeving ontruimd

Een gebied rond de buurtkringloopwinkel aan de Rivierenhof in de Rivierenbuurt is zaterdagavond ontruimd vanwege een gaslekkage. Volgens de brandweer worden er in de kringloopwinkel in de straat hoge waarden gas gemeten.

De melding van een gaslekkage kwam rond 22.15 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit ter plaatse ging. “In de straat bevindt zich een buurtkringloopwinkel”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “In dit pand meten wij hoge waardes aardgas. Het pand staat vol gas. Het goede nieuws is dat we de bron hebben gevonden. Deze hebben we inmiddels ook af kunnen sluiten. Nu is het een kwestie van ventileren, maar omdat er geen ramen open lijken te kunnen, brengt dit enige uitdagingen met zich mee.”

Ruim afgezet

Uit voorzorg is er daarom opgeschaald naar ‘middelhulpverlening’ en GRIP-1. Daarop kwam ook een tweede tankautospuit ter plaatse. Volgens de woordvoerder is de omgeving ruim afgezet. Een nieuwsfotograaf ter plaatse meldt dat een portiekflat aan de Rivierenhof inmiddels wordt ontruimd. Of andere woningen in de omgeving ook ontruimd moeten worden, is op dit moment nog onbekend.

Rond 23.00 uur laat de nieuwsfotograaf weten dat de afzetting wordt vergroot. “De portfiekflat aan de Rivierenhof, die uitkijkt op de Lauwersstraat, is nu ontruimd. Afzettingen zijn er in de Lingestraat, hoek Rivierenhof met het Hoornsediep, Lauwersstraat en hoek Rivierenhof met de Amstelstraat. Om het pand te ventileren zijn er verschillende ramen ingegooid.

Wat is GRIP-1?

Soms zijn bij de bestrijding van een incident nog andere hulpverleningsdiensten betrokken, zoals politie of Enexis. Als er coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten nodig is, dan wordt er vaak opgeschaald naar GRIP-1. Vlak bij het incident wordt dan een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht. In dit team zitten vertegenwoordigers van de verschillende hulpverleningsdiensten en samen coördineren ze het incident en adviseren ze hoe het incident het beste aangepakt kan worden.

