Hockeyvrouwen van Groningen nog niet gedegradeerd ondanks nederlaag

Foto Jacob Gunter. Groningen - Ring Pass

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag in Delft met 1-0 verloren van de nummer twee in de promotieklasse Ring Pass.

Groningen had lang zicht op een resultaat, maar in de 63e minuut benutte Ring Pass een strafcorner. Doordat de concurrenten van Groningen onderin ook verloren is lijfsbehoud met nog twee speelrondes te gaan theoretisch nog steeds mogelijk.

Dat kan overigens alleen nog via een beslissingswedstrijd tegen een club uit de overgangsklasse. Groningen moet zondag in Haren winnen van middenmoter Push. Bij ieder ander resultaat of winst van concurrent Leonidas zakt Groningen af naar het derde niveau.