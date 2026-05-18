Hockeyvrouwen Groningen kunnen vege lijf nog redden

De hockeyvrouwen van Groningen hebben nog een kans om het vege lijf te redden in de promotieklasse.

Groningen won zondagmiddag namelijk thuis met 3-2 van Push uit Breda. Rixt van der Galiën zette Groningen al na twee minuten op voorsprong. Na een uur tekende Freeke van Dongen voor de 1-1 en kort daarop nam Push een voorsprong door Lisa van Ierland.

Groningen knokte zich terug in de wedstrijd. Isa Bosgraaf maakte er vanuit een strafcorner 2-2 van. Bosgraaf tekende direct daarna ook nog voor de 3-2.

Groningen klom naar de elfde en voorlaatste plaats in de promotieklasse. Groningen moet zaterdag de uitwedstrijd van HBS winnen en Leonidas mag niet winnen van hekkensluiter Breda. Als dat gebeurt, speelt Groningen nog een beslissingswedstrijd tegen een club uit de overgangsklasse voor lijfsbehoud.