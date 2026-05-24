Hockeyvrouwen Groningen degraderen uit promotieklasse

Foto: Jacob Gunter. Groningen - HBS. Claire Fischer met de 1-3.

De hockeyvrouwen van Groningen zijn zaterdagmiddag in Bloemendaal gedegradeerd uit de promotieklasse.

Tegen HBS werd met 2-2 gelijkgespeeld. Via Merel de Wit en Rixt van der Galiën kwam Groningen nog wel op een 0-2 voorsprong. HBS wist vervolgens langszij te komen.

Ook winst had niet gebaat voor Groningen, omdat concurrent Leonidas won van Breda. Groningen eindigde als elfde en voorlaatste met 17 punten uit 22 wedstrijden.

Volgend seizoen speelt Groningen op het derde niveau in de overgangsklasse. Daarin speelt ook GCHC, dat het seizoen met een achtste plaats afsloot.