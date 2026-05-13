Hervatting treinverkeer naar Leer vertraagd: eerste passagiers op z’n vroegst in september over Friesenbrücke

De Friesenbrücke gaat later open voor treinverkeer dan gedacht. Pas in het najaar kunnen er weer treinen over de spoorbrug die Groningen verbindt met het Duitse Leer. Dat zegt minister Melanie Walter (SPD) van de deelstaat Nedersaksen woensdag tegen RTV Noord.

De meeste planningen gaven tot nu toe aan dat de brug deze zomer (30 juni) weer zou openen, nadat er 11 jaar is gewerkt om de in 2015 aangevaren spoorbrug te vervangen. Maar de eerste reizigerstreinen naar Leer vertrekken op zijn vroegst in september en mogelijk pas in december.

De oude Friesenbrücke over de Ems is inmiddels vervangen en fietsers en voetgangers kunnen er alweer overheen. Aan de Nederlandse kant van het traject, tussen Bad Nieuweschans en de Duitse grens, moet nog een speciale machine over het spoor rijden om de hoogte goed af te stellen. Daarnaast beginnen in juni pas eerst testritten (zonder passagiers) van Deutsche Bahn.

In juli begint Arriva met proefritten om machinisten het traject te laten oefenen, ook zonder passagiers. Dat zal zeker nog eens ongeveer twee maanden duren, maar of er tijdens de zomervakantie genoeg instructeurs zijn, is nog maar de vraag. Geen van de betrokken partijen kan daardoor een vaste startdatum geven voor de hervatting van reizigersverkeer.