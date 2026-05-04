Herdenking in Groningen: kransleggingen bij verschillende oorlogsmonumenten

Terwijl op de achtergrond de opbouw van de meikermis in volle gang was, vond voor het stadhuis gewoon een kranslegging plaats.

In aanloop naar de Dodenherdenking zijn maandag in Groningen op meerdere locaties kransen gelegd ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.

Burgemeester Kamminga legde samen met de heer Deddo Houwen een krans bij de Scholtenhuis-plaquette aan de Naberstraat. Deze locatie diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als een plek waar verzetsmensen en anderen werden vastgehouden, verhoord en vaak weggevoerd.

Aansluitend werd een krans gelegd bij de plaquette ter nagedachtenis aan omgebrachte gemeenteraadsleden. Dit gebeurde door de burgemeester samen met raadslid Jahir Scoop. Hiermee werd stilgestaan bij lokale bestuurders die tijdens de oorlog het leven verloren.

Daarna volgde een herdenking bij het Stadhuis aan de Grote Markt. Daar legde de burgemeester samen met Niko Beets, voorzitter van de Stichting 4 mei Herdenking Groningen, een krans bij de plaquette voor omgekomen Canadese soldaten. De plaquette eert de Canadese militairen die hebben bijgedragen aan de bevrijding van Nederland.

Vanaf 18.30 uur wordt bij het Joods Monument aan de Verlengde Hereweg een krans gelegd namens het gemeentebestuur door burgemeester Kamminga en raadslid Irene Huitema. Aansluitend vertrekt een delegatie van het college van B&W voor de stille tocht door de stad, met als eindpunt de Grote Markt.

Later op de avond vinden er herdenkingen plaats op meerdere locaties in de gemeente, waaronder het provinciale monument Sint Joris en de Draak op het Martinikerkhof, Hoogkerk, Noorddijk, Haren en Ten Boer. Op al deze plekken worden kransen gelegd door verschillende raadsleden en wethouders en worden de slachtoffers van oorlog en geweld herdacht.