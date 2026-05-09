Hengelsportzaak Titus Blom sluit na ruim een eeuw de deuren

Foto: Johannes Rienks

Hengelsportzaak Titus Blom aan de Astraat stopt ermee. Dat laat eigenaar Titus Franzen weten in een bericht op sociale media. De bekende hengelsportzaak heeft ruim honderd jaar bestaan.

“Wij hangen de hengels definitief aan de wilgen”, meldt Franzen. “We hadden dit nooit zo lang vol kunnen houden zonder onze trouwe klanten. Bedankt voor de jarenlange klandizie en de prachtige visverhalen.” De winkel opende de deuren in 1920. De opa van Titus Blom verkocht destijds tabakswaren en hengelspullen in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. In 1948 nam de vader van Blom de winkel over, waarbij in die periode de zaak verhuisde naar de Astraat. Franzen zelf nam in 1986 het stokje over.

“Verhalen gaan we missen”

“Alle gesprekken die hier gevoerd zijn, gaven de winkel kleur”, vertelt Franzen. “Of het nu ging om die ene recordvangst of de vis die net ontsnapte; we zullen de verhalen aan de toonbank enorm gaan missen.” De afgelopen tijd heeft Franzen tevergeefs gezocht naar een opvolger. Zijn kinderen hebben andere ambities en voor externe partijen bleek financiering via banken lastig. Het pand is inmiddels verkocht en zal worden gerenoveerd. De nieuwe bestemming is nog onbekend.

Het afscheid komt niet geheel onverwacht. Vorig jaar uitte Franzen al zijn zorgen over de toekomst van de detailhandel. Ondanks de uitdagingen was er in 2023 nog een hoogtepunt: vanwege het honderdjarig bestaan kreeg Franzen een schilderij cadeau. “Ik dacht eerst dat het een foto was”, liet hij destijds weten. “Maar als je goed kijkt, zie je dat het geschilderd is. Wie het gemaakt heeft, is onbekend. Mijn vrouw zei nog: ‘Er staat helemaal geen naam onder.'” Het ging om een cadeau van HC Sassenhein uit Haren, een hengelsportvereniging. “Deze winkel is begonnen als karperwinkel. We hebben altijd een hele hechte band met hun gehad, en met een aantal leden is het contact altijd gebleven. En toen kwamen ze aanzetten met dit cadeau.”

Pensioen

Franzen kijkt uit naar zijn pensioen, al duurt dat nog wel even. “Tot zaterdag 27 juni zijn we nog geopend. Op de laatste dag staan we klaar met koffie en sterke verhalen. We hopen onze vaste klanten dan nog één keer te ontmoeten voor een hapje en een drankje.”

Verslaggever Stan Edes maakte een reportage over het jubileumcadeau: