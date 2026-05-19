Heksennacht nieuw leven ingeblazen: ‘Time to wake the witches’ trekt door binnenstad (foto’s)

Voor het eerst sinds de jaren negentig vond er dinsdagavond in de Groningse binnenstad weer een Heksennacht plaats. Het ging om een initiatief van de Groninger Dolle Mina’s, die hiermee een historische traditie nieuw leven in willen blazen.

“Het begon op de Ossenmarkt waar een speech werd gegeven en het Heksenlied werd gezongen”, vertelt een verslaggever van OOG. “Daarna liep de groep via de Nieuwe Kerk naar het Noorderplantsoen, om rond 23.00 uur te arriveren op de Grote Markt. Op elke locatie waren verschillende acts van spoken word en verhalen die als thema de vrouwelijke kracht en intuïtie, verzet en collectieve energie hadden.” De schatting is dat er zo’n 150 mensen bij de Heksennacht aanwezig waren. “Tijdens de tocht werd er met fakkels en lichtjes gelopen. Er werd gedanst en gejoeld, en de stoet werd begeleid door drummers van Rhythms of Resistance en steltenlopers van Kunst op Stelten. Ook was er een vuurspuwer.”

Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Foto: Willem Poppes

Geuzennaam

De Dolle Mina’s hebben de term ‘heks’ bewust als geuzennaam aangenomen. “Tijdens de Heksennacht laten we onze stem horen voor meer veiligheid op straat voor iedereen, maar vooral voor vrouwen, genderdiverse en queer personen”, laat de organisatie weten. “Helaas hebben we ook in Groningen in de openbare ruimte nog steeds te maken met vervelende opmerkingen, seksuele intimidatie en geweld. Daarnaast vragen we aandacht voor intieme terreur en femicide, wat zich juist vaker achter de voordeur afspeelt.”

Rijke geschiedenis

De Heksennacht heeft een rijke geschiedenis en wordt jaarlijks op 19 mei gehouden. De betoging komt voort uit de “Take Back the Night”-nacht in de Verenigde Staten en de “Reclaim the Night”-marsen in Leeds en Londen. In 1975 organiseerden buurtbewoners in Philadelphia spontaan een betoging tegen de moord op een jonge wetenschapster uit hun wijk, waarbij ze ‘we’ll take back the night’ scandeerden. De eerste grote demonstratie in Europa vond plaats in maart 1976 in Brussel, na het Internationaal Tribunaal voor Misdaden tegen de Vrouw. Daarna waaierden de betogingen snel uit van Leeds, Berlijn en Stockholm naar San Francisco, Sydney en Bombay. Ook in Groningen werd de Heksennacht jarenlang trouw georganiseerd, tot deze in de jaren negentig uit het straatbeeld verdween.