Hek doorgeknipt bij officiële bouwstart nieuwe brandweerkazerne in Ten Boer

Op het terrein aan de Bedrijvenweg in Ten Boer ging maandagmiddag officieel de bouw van de nieuwe brandweerkazerne van start.

Voormalig teamleider Sietse Smit knipte symbolisch een bouwhek door, onder het toeziend oog van vrijwilligers van de brandweerpost in Ten Boer.

De huidige kazerne, een verouderde post, bevindt zich sinds 1980 aan de Boltweg bij De Widde Meuln. Al jaren drong de brandweer aan op vervanging. Nu ook de benodigde vergunningen zijn verleend, is de post tevreden dat het moment voor nieuwbouw nu daar is. “We zijn er hartstikke blij mee”, vertelt ploegchef Riks Bootsma. “Na zoveel jaar een pand delen met de gemeente is het fijn om straks een mooie kazerne te hebben waar we ons thuis kunnen voelen. We zijn er heel trots op.”

De komende periode zal op het terrein steeds meer zichtbaar worden van de bouw. Als alles volgens planning verloopt, beschikt Ten Boer begin 2027 over een gloednieuwe kazerne.