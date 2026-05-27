Laatste nacht noodopvang voor Ter Apel in Hanzeplaza, Warffum neemt opvang daarna vier nachten over (update)

Congrescentrum Hanzeplaza aan de Protonstraat is komende nacht (van woensdag op donderdag) voor het laatst in gebruik voor nachtopvang van asielzoekers. Dat liet wethouder Manouska Molema (PRO) van Asiel woensdagmiddag weten. Kort daarna werd duidelijk dat de gemeente Het Hogeland de opvang de komende dagen overneemt in een sporthal in Warffum.

Warffum (Het Hogeland) neemt opvang komende dagen over

“Sinds afgelopen weekend bieden we nachtopvang aan in Hanzeplaza”, vertelt Molema. “Zojuist hebben we besloten dat we deze opvang nog één nacht door gaan zetten. Een andere gemeente gaat van ons het stokje overnemen. Welke gemeente dit is, dat zal op een later moment bekend worden gemaakt. Zij zitten echter volop in de voorbereiding en kunnen de opvang vandaag nog niet aanbieden. Daarop hebben wij gezegd: dan bieden wij de opvangmogelijkheid nog één nacht aan.”

Kort na de mededeling werd duidelijk welke gemeente de noodopvang overneemt van Stad. Dat is de gemeente Het Hogeland, die de Op Roakeldaishal in Warffum van donderdag tot maandagochtend beschikbaar stelt aan maximaal 150 personen. Net als in Groningen komen de asielzoekers elke avond met bussen vanuit Ter Apel naar het dorp en gaan ze de volgende ochtend weer terug. Het Rode Kruis verzorgt ook in Warffum iedere nacht de opvang.

PVV en FvD kritisch

Dat woensdagnacht de laatste zou zijn voor de tijdelijke noodopvang in Hanzeplaza, werd woensdagmiddag duidelijk tijdens het Politiek Vragenuur in het Stadhuis. Daarin werd snel duidelijk dat de PVV en Forum voor Democratie kritisch zijn over het onderwerp.

Raadslid Kelly Blauw van de PVV uitte haar ongenoegen: “We hebben het over een landelijk probleem dat we tijdelijk proberen op te lossen omdat Den Haag maar niet met een structurele oplossing komt. Dat Groningen in de bres zou springen, werd vorige week woensdag hier in de raadszaal al voorzichtig gebracht. Maar natuurlijk was toen al lang duidelijk wat er ging gebeuren. Dat zaterdag bekend wordt dat het dan daadwerkelijk gaat gebeuren, brengt mij bij de conclusie dat wij als raad niet juist geïnformeerd zijn over de details. Ondertussen hebben we in onze gemeente meer dan duizend daklozen die geen plek hebben. Hoe gaan we dit uitleggen aan onze inwoners? We vangen in Hanzeplaza illegale vreemdelingen op die door tig landen zijn gereisd. De kern van onze verontwaardiging zit hem in de grote bijdrage die Groningen levert aan een landelijk probleem: doordat wij telkens bijspringen, blijft het probleem in stand. Omdat wij het oplossen, voelt Den Haag de druk niet. De oplossing zit hem in een asielstop.”

Anna Westerhof van Forum voor Democratie sluit zich bij deze woorden aan: “Dat er noodopvang wordt ingericht wordt via een appje aan ons medegedeeld. Onze mening is dat het vorige en het huidige kabinet verantwoordelijk zijn voor het asielprobleem. Een probleem dat we met de beslissingen die wij als gemeente nemen, blijven steunen.”

Irene Huitema van PRO is het daar absoluut niet mee eens: “Het aanbieden van nachtopvang is een collegebevoegdheid. Maar wat ik vooral wil zeggen is dat voor PRO en ook voor andere partijen geldt dat wij mensen in acute nood niet buiten kunnen laten slapen. Groningen is een solidaire gemeente waarbij we altijd kiezen voor de menselijke maat. We moeten ons ook goed realiseren wat er gebeurd was als wij niet in de bres waren gesprongen: dan hadden deze vluchtelingen in Ter Apel op het gras geslapen. Dan hadden we de inwoners van Ter Apel opgezadeld met een probleem. Deze situatie vraagt om solidariteit.”

Blauw en Westerhof brachten daar direct tegenin: “Het zijn problemen die met name door PRO veroorzaakt worden”, aldus Blauw. “De mensen worden hiernaartoe gehaald, maar wij kunnen helemaal niet voor deze mensen zorgen. We hebben er de ruimte niet voor. Dat is mensonterend. We moeten ook niet vergeten dat dit probleem al vele decennia speelt. Dit kabinet gaat het niet oplossen. In het vorige kabinet wilden wij het oplossen, maar wij kregen de kans niet.”

“Humaan opvangbeleid weegt voor ons enorm zwaar”

Wethouder Molema geeft aan dat het vraagstuk niet makkelijk is, ook niet voor het college. “We hebben afspraken gemaakt hoe de opvang binnen onze gemeente is geregeld. Aan die afspraken houden wij ons. Toch worden we ieder jaar geconfronteerd met de problemen in Ter Apel: dat er daar meer mensen binnenkomen dan er plek voor is. Als gemeente hebben wij goede contacten met onze collega’s in Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Een humaan opvangbeleid weegt voor ons enorm zwaar. Door het realiseren van nachtopvang zorg je ervoor dat mensen niet buiten hoeven te slapen.”

Molema vertelt dat ze zaterdagavond samen met de burgemeester aanwezig was toen de eerste bus bij Hanzeplaza arriveerde: “Het is iets waar je heel verdrietig van wordt. Nederland is een welvarend land, en wij laten mensen dan slapen in een zaal vol veldbedjes. Mensen die niet meer bij zich hebben dan een tas waar al hun bezittingen in zitten: het is alles wat ze nog hebben. Wij nemen in deze onze verantwoordelijkheid. Vrijdagavond is de burgemeester gebeld door de minister. Wij hebben toen gezegd: wij regelen het hele weekend de nachtopvang. Om daarmee tijd te geven om te zoeken naar een structurele oplossing. Een structurele oplossing waarbij er niet de hele dag met mensen gesleept gaat worden. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden op defensieterreinen. Dat is onze boodschap geweest.”

Impact op de omgeving is minimaal

Dat de raad niet ruim van tevoren is geïnformeerd komt volgens de wethouder omdat het aanbieden van noodopvang een formele collegebevoegdheid is. “We hebben naar verschillende locaties gekeken. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Hanzeplaza. En voor de duidelijkheid: het gaat om nachtopvang. Asielzoekers arriveerden in de avond om 22.00 uur en vertrokken in de ochtend om 08.00 uur weer. In Hanzeplaza was er de ruimte om te douchen en ze konden er slapen. En geloof mij: deze mensen waren bekaf. Ze zijn niet van het terrein geweest. Van tevoren hebben we de bedrijven- en bewonersvereniging telefonisch geïnformeerd. Maar omdat de locatie zich op een bedrijventerrein bevindt, en de opvang buiten kantoortijden plaatsvond, is de impact op de omgeving minimaal geweest.”

Volgens Molema is het qua veiligheid op de opvang goed geregeld: “Er is beveiliging aanwezig, er is EHBO beschikbaar en er zijn tolken op de locatie. En ik wil mijn petje afnemen voor de mensen van het Rode Kruis. Zij hebben nachten doorgehaald om de opvang mogelijk te maken. Zij hebben gaten dichtgelopen die er gevallen zijn vanwege het rijksbeleid.”

Tot slot maakte de wethouder nog een duidelijke opmerking over de daklozen in de gemeente, na de eerdere kritiek van de PVV: “De werkwijze bij daklozen is niet anders dan bij vluchtelingen. Voor hen is er ook het hele jaar door opvang beschikbaar. Voor hen geldt precies dezelfde insteek als voor mensen die voor oorlog gevlucht zijn. In onze gemeente hoeft er niemand op straat te slapen.”