Hanze test houten gebouw digitaal op aardbevingen

Onderzoekers van de Hanze hebben eind vorige week een houten gebouw van vijf verdiepingen digitaal getest op aardbevingsbestendigheid, een primeur in Europa. De Hanze noemt de test in het bijzonder relevant voor onze provincie vanwege de aardbevingen en bijbehorende versterking en nieuwbouw.

Onderzoekers testten verschillende onderdelen van het gebouw, zoals vloeren en wanden, op één moment op verschillende plekken in Europa tegelijk. De testlocaties stonden digitaal met elkaar in verbinding, zodat het gebouw als één geheel kon worden doorgerekend. Een speciaal ontwikkeld computerprogramma bracht de meetgegevens van alle locaties samen. Zo werd zichtbaar hoe het hele gebouw reageerde op trillingen.

De verschillende testlocaties voor één experiment (getiteld Hysteresis) waren nodig, omdat onderdelen van een gebouw elkaar beïnvloeden tijdens trillingen. Dat effect verdwijnt bij afzonderlijke metingen en losse tests geven daarom niet genoeg informatie. Omdat er in Europa geen speciale testlocatie is waar een compleet gebouw op alle facetten van aardbevingen kan worden getest, werd het computerprogramma ontwikkeld om alle gegevens van verschillende testlocaties te koppelen. Het experiment werd in Groningen aangestuurd, in Griekenland testten onderzoekers dempingselementen en in het Verenigd Koninkrijk verrichtten onderzoekers metingen aan houten wanden op een gesimuleerde ondergrond. De meetgegevens gingen direct terug naar Groningen.

Het onderzoek richt zich specifiek op houtbouw, omdat beton vijf tot acht procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot veroorzaakt. Hout neemt juist CO₂ op en kost minder in productie en transport. Hout wordt minder vaak gebruikt voor hoge gebouwen. Volgens de onderzoekers komt dat onder meer omdat er te weinig inzicht is in technische richtlijnen voor houtbouw. Daar moet het Groningse onderzoek aan bijdragen.