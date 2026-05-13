Gyas Dames Dispuut “ZOT” roeit Elfstedentocht voor Stichting FNS

Tien roeiers van het Dames Dispuut ZOT van roeivereniging Gyas gaan 15 en 16 mei de Elfstedentocht roeien voor het goede doel FNS (Functionele Neurologische Stoornis). Dit is een aandoening waarbij de hersenen signalen niet goed doorgeven aan het lichaam. En dat kan leiden tot onder andere verlammingen, aanvallen en extreme overprikkelingen.

Het roeien van de Elfstedentocht is een traditie die het dispuut elke twee jaar voortzet. Dit jaar is het extra bijzonder omdat dit het lustrumjaar is. Een lustrum vier je elke vijf jaar dat je bestaat, en dit jaar bestaat het dispuut 25 jaar. Daarom stappen dit jaar ook oud-leden opnieuw de boot in en zijn er dus twee ploegen van het dispuut die meedoen. Dispuutslid Mika van Riet vertelt ons hierover: “Iedereen is keihard aan het trainen, dus ben je in Friesland dit weekend, kom vooral aanmoedigen!”

Achter het gekozen goede doel zit een persoonlijke reden. Een van de dispuutsleden heeft te maken gekregen met deze aandoening en leeft hier nog steeds iedere dag mee. Om geld in te zamelen heeft het dispuut een Gofundme opgezet waarmee nu al bijna 4500 euro is opgehaald.

15 mei om 20:00 uur begint de tocht in Leeuwarden en op 16 mei moeten de dames voor 20:00 uur weer gefinisht zijn om alle stempelposten van de elf steden gehaald te kunnen hebben. Een van de roeiers, Anna van Laatum, vertelt over de voorbereidingen: “We zijn al vijf maanden drie keer per week aan het trainen, dus nu begint het toch wel een beetje spannend te worden.”