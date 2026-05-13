GSb woest: ‘RUG naait kwetsbare studenten alweer’

Foto: Joris van Tweel

De Groninger Studentenbond (GSb) reageert woedend op de voorgenomen bezuinigingsplannen van de Rijksuniversiteit Groningen.’De RUG breekt haar infrastructuur af terwijl ze opschept met top-100 positie,’ aldus GSb-voorzitter Jan Bala.

De RUG moet de komende jaren in totaal 45 miljoen euro bezuinigen. De GSb vreest echter dat de maatregelen een onevenredig grote invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de carrièrekansen van studenten; zeker omdat die al in een achterstandspositie verkeren.

De RUG is onder meer van plan om het Honours College weg te bezuinigen, om het aantal keuzevakken terug te brengen en om geen Summer- en Winterschools te financieren. “Dit vormt een regelrechte bedreiging voor specialisatie binnen onze opleidingen, wat de positie van studenten op de arbeidsmarkt verslechtert,” aldus Jan Bala.

Volgens de GSb lijkt een gedwongen ontslagronde steeds waarschijnlijker. De bond overweegt nu haar volgende stappen. Bala: “Actievoeren sluiten we daarbij niet uit. Dat studenten en medewerkers zo weinig invloed hebben op bezuinigingen die hun leven zo sterk beïnvloeden is onacceptabel.”