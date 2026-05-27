GSb en DVS winnen universitaire verkiezingen

Foto: Joris van Tweel

De Groninger Studentenbond (GSb) is de grote winnaar van de universitaire verkiezingen. Dat meldt de UKrant.

De verkiezingen golden dit jaar alleen voor studentenfracties. De GSb ging van vier naar zes zetels en zit nu in alle raden waar ze zich verkiesbaar stelde . ‘We zijn heel blij, we hebben ons resultaat van vorig jaar flink verbeterd’, aldus GSb-voorzitter Jan Bała in de UKrant. ‘En vooral heel blij dat we nu ook in meer raden mee kunnen doen.’

Per augustus is de GSb met dertien zetels de grootste partij in de hele medezeggenschap, gevolgd door De Vrije Student (DVS) met negen zetels. Ook DVS won twee zetels. Die partij doet nu mee in vier faculteitsraden en de universiteitsraad. Verder won Lijst Calimero een zetel en verloor SOG er eentje. Calimero begint na de zomer met zes zetels in de u-raad en SOG met vier.

Het opkomstpercentage zakte wel: 23,4 procent van de studenten stemde voor de u-raad. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar.