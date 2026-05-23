Gruno’s Postharmonie geeft zaterdagmiddag concert op Westerhaven

Gruno’s Postharmonie geeft zaterdagmiddag 23 mei een groot openluchtconcert op de Westerhaven. Vanaf 13.30 uur laten drie verschillende geledingen van de Groningse muziekvereniging van zich horen.

Het concert vindt plaats ter hoogte van de MediaMarkt en duurt tot in de namiddag. Het spits wordt afgebeten door de steelband, die met melodieus slagwerk zorgt voor een ‘zomerse sound’ die perfect aansluit bij de aangename temperaturen die zaterdag verwacht worden. Daarna wisselen het tamboerkorps en het harmonieorkest elkaar af. Waar het tamboerkorps laat horen dat ze veel meer in hun mars hebben dan de traditionele straatmarsen, zoekt het orkest het in de filmhoek. Bezoekers kunnen rekenen op herkenbare klanken uit bekende films zoals Jungle Book, Frozen en Far and Away.

Het openluchtoptreden is tot stand gekomen dankzij samenwerking met de winkeliersvereniging van de Westerhaven. “Kunnen optreden in het openbaar is voor ons heel belangrijk”, vertelt voorzitter Johan Zaagman van Gruno’s Postharmonie. “Gedurende het jaar doen we allerlei leuke dingen. Maar dit is op straat, in de binnenstad. Het is heel laagdrempelig. Mensen die de Westerhaven bezoeken, komen ineens met ons in aanraking. En de intentie is om mensen te vermaken, maar je hoopt dat er ook interesse wordt aangewakkerd: bijvoorbeeld kinderen die hierdoor eens willen proberen om op een instrument te spelen, of mensen die lid willen worden van onze vereniging.”