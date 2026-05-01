Gruno krijgt volgend seizoen trainersduo

Anjo Kruizinga en Gerrie Terpstra zijn volgend seizoen de nieuwe trainers van vijfdeklasser Gruno.



Kruizinga is al jarenlang betrokken bij zijn club, zowel op het veld als daarbuiten. Kruizinga is oud speler van Gruno. Het wordt zijn eerste klus als trainer.

Terpstra is ook een bekende van de club. Hij heeft eerder al gewerkt als hoofdtrainer van Gruno en was onder meer trainer bij VVK. Daarnaast is Terpstra oud jeugdtrainer van Gruno.

Zij volgen Glenn Muskiet op die Gruno na een jaar alweer gaat verlaten.