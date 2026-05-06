Grote tevredenheid bij Bevrijdingsfestival Groningen

Het Bevrijdingsfestival Groningen kijkt met grote tevredenheid terug op de editie van dit jaar. Het festival trok verspreid over de dag naar schatting zo’n 75.000 bezoekers.

Met een programma vol muziek, kunst, cultuur en ontmoeting stond het festival dit jaar in het teken van ontmoeting, toegankelijkheid en lokale samenwerking. De ingezette koers om het festival kleinschaliger, overzichtelijker en persoonlijker te maken, heeft volgens de organisatie goed uitgepakt. “Juist door meer ruimte te maken voor ontmoeting, beleving en samenwerking ontstond er dit jaar een sterke sfeer op het terrein. We zijn trots op hoe Groningen zich heeft laten zien.”

Op de verschillende podia waren er optredens van onder anderen Douwe Bob, Sophie Straat, ELMER, SEF en de Ambassadeur van de Vrijheid: de JostiBand, samen met Maan en Reinier Zonneveld. Ook nieuwe onderdelen zoals House of Freedom, BOZU Silent Disco en SPOT TV Huisfeestje 2.0 trokken veel publiek. Tijdens het optreden van de Jostiband waren honderden mensen met een beperking te gast op het VIP-dek.

Bijzonder was volgens de organisatie de grote betrokkenheid van Groningse partners, makers, organisaties en studenten. Samenwerkingen met onder meer Noorderpoort, Hanze, JAMR, SPOT, GROENN, Hit the North en Paradigm zorgden voor een festival waarin lokaal talent, cultuur en ontmoeting centraal stonden.