Grote fatbikecontrole op het Damsterplein

Foto: 112Groningen

Donderdagmiddag heeft de politie een grootschalige controle gehouden op bromfietsen en fatbikes op het Damsterplein. Daarbij waren naar schatting zo’n twintig agenten aanwezig, aldus 112Groningen.

Tijdens de controle werden meerdere bestuurders van de weg gehaald door onder andere motoragenten. Er werden inspecties gedaan aan de voertuigen. De actie richtte zich onder meer op snelheid, technische staat en mogelijke overtredingen rondom opgevoerde voertuigen.

Over eventuele boetes, inbeslagnames of andere resultaten van de controle is niets bekendgemaakt.