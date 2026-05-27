Grote belangstelling voor Offerfeest op sportpark Het Noorden: “Belangrijkste feest van het jaar”

Moslims hebben woensdagochtend in grote getalen het Offerfeest gevierd op een van de sportvelden van sportpark Het Noorden aan de Iepenlaan. Het Offerfeest is een van de twee grote feestdagen binnen de islam.

“Het is ontzettend goed verlopen”, vertelt een woordvoerder van Moskee Al-Rahma. “Het Offerfeest bestaat in de ochtend uit een gezamenlijk gebed. Omdat we weten dat hier heel veel mensen op afkomen, wijken we altijd uit naar een sportveld. Het aantal bezoekers kunnen we namelijk onmogelijk herbergen in onze eigen moskee aan de Travertijnstraat.”

De woordvoerder vertelt dat de Turkse moskee woensdagochtend tussen 05.00 en 06.00 uur als eerste een gebed hielden. “Onze inloop was vanaf 07.00 uur, waarna rond 08.15 uur het centrale gebed plaatsvond.”

Familie

Voor moslims is het Offerfeest een belangrijke dag. “Vanochtend is iedereen vroeg opgestaan. Na het nemen van een douche gaat iedereen met een lege maag naar het gebed. Na de dienst staat de rest van de dag volledig in het teken van familie. Verspreid over de dag vinden er drie maaltijden plaats, waarbij mensen elkaar echt opzoeken. Je kunt dus zeggen dat het gebed de start is van de dag. En die is, onder zonnige en mooie weersomstandigheden, perfect verlopen.”

Moslims verzamelden zich woensdagochtend op het sportpark voor het gezamenlijke gebed.

Het ‘grote feest’

Binnen de islam worden er twee grote religieuze feesten gevierd: het Eid ul-Fitr (Suikerfeest) en het Eid ul-Adha (Offerfeest). Het Suikerfeest vindt plaats direct na de Ramadan, de heilige vastenmaand, en markeert het einde van een periode van bezinning, discipline en aanbidding.

Het Offerfeest wordt gevierd tijdens de Hadj, de heilige bedevaart naar Mekka, en vindt plaats in de islamitische maand Dhul-Hijjah. Het herdenkt het offer van de profeet Ibrahim en benadrukt de waarden van gehoorzaamheid, liefdadigheid en solidariteit.

“Je kunt rustig zeggen dat het Offerfeest ons belangrijkste feest is”, besluit de woordvoerder. “Eid al-Fitr wordt ook wel het kleine feest genoemd, en Eid al-Adha het grote feest. Omdat we de maankalender volgen, wisselt de exacte datum waarop het feest gevierd wordt elk jaar.”