Grote batterij aan Duinkerkenstraat moet gemeentelijke voertuigen gaan opladen

De gemeente Groningen laat bij het kantoor van Stadsbeheer aan de Duinkerkenstraat een grote batterij plaatsen om elektrische gemeentelijke voertuigen op te laden met zonne-energie.

De batterij krijgt een vermogen van 1 megawatt en een opslagcapaciteit van 2 megawattuur. Daarmee kan de gemeente meer lokaal opgewekte stroom gebruiken voor het eigen wagenpark. Volgens de gemeente maakt de batterij het mogelijk om sneller over te stappen op elektrische voertuigen, zonder direct afhankelijk te zijn van uitbreiding van het elektriciteitsnet. De batterij moet ook helpen om het overvolle stroomnet minder te belasten.

De gemeenteraad trok eerder 500.000 euro uit voor het project, maar tijdens de voorbereiding bleek dat een grotere batterij meer voordelen biedt. Daarom is het budget verhoogd naar ruim één miljoen euro. De batterij wordt naar verwachting in september geplaatst. In oktober volgen de eerste tests en ingebruikname. Voor het volledige wagenpark zijn later nog wel extra maatregelen nodig.