Groningen wil samen met sportclubs zich sterker profileren als ‘Home of Talent’

Groningen wil zich als provincie de komende jaren sterker op de kaart zetten als aantrekkelijke regio voor bedrijven, talent en investeerders. Deze campagne, die opgezet is door Groningen & Partners, werd donderdagavond gelanceerd op het dakterras van het Forum.

De bedoeling van de campagne is om overheid, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, bedrijven en sportclubs nauwer te laten samenwerken.

Zo ook de sportclubs FC Groningen, Donar en Lycurgus. Vanaf seizoen 2026/2027 dragen de clubs de tekst ‘Groningen Home of Talent’ op hun shirts met groen-witte tinten. Daarnaast worden de teams ingezet voor campagnes om de regio nationaal en internationaal bekender te maken.

Een belangrijk moment

Volgens de initiatiefnemers staat Groningen op een belangrijk moment. Er liggen volgens hen kansen in de regio op het gebied van energie, innovatie en leefkwaliteit. De provincie zou zich volgens hen moeten ontwikkelen tot een regio die vooroploopt in Noordwest-Europa.

De gemeente en provincie Groningen investeren jaarlijks ieder 250.000 euro extra in het project. In totaal moet bij de start ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar zijn. Zes bedrijven hebben inmiddels een intentieverklaring ondertekend. De samenwerking wordt in principe aangegaan voor vijf jaar.