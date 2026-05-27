Groningen telt 2.200 woningen van meer dan een miljoen euro

Foto: Joris van Tweel

De gemeente Groningen telt relatief veel koopwoningen die meer dan een miljoen euro waard zijn. Dat meldt het AD, op basis van cijfers van online taxatiebureau Calcasa.

Van alle ruim 51.000 koopwoningen in Groningen zijn er 2.200 meer dan een miljoen euro waard. De gemiddelde waarde is 1.308.000 euro. Groningen telt daarmee naar verhouding meer miljoenenwoningen dan vergelijkbare gemeenten. Vorig jaar waren het er 1650 en nu dus 550 méér.

Heel Nederland telt nu ruim 273 duizend miljoenenhuizen: een toename van bijna 50 duizend in één jaar tijd. Van alle huizen in ons land is ruim 6 procent meer waard dan een miljoen euro. In Groningen gaat het om 4,3 procent.