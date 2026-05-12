Groningen is de tweede provincie met een regenboogambassadeur

Gedeputeerde Pascal Roemers (links) met de kersverse regenboogambassadeur Herke van der Weij - Foto via Provincie Groningen

Herke van der Weij wordt de eerste regenboogambassadeur van Provincie Groningen. Hij gaat gemeenten, organisaties en verenigingen helpen om de veiligheid, zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap te verbeteren.

Dinsdagmiddag werd van der Weij bekend gemaakt als de regenboogambassadeur van Provincie Groningen. Dat maakt Groningen na Drenthe, de tweede provincie met zo’n ambassadeur.

De aanstelling komt na een eerdere motie van D66 die was ingediend naar aanleiding van zorgwekkende signalen die over de mentale gezondheid en sociale veiligheid onder LHBTIQ+-jongeren.

De laatste jaren is Nederland steeds verder achterop geraakt in de rangorde voor landen met respect voor seksuele en genderdiversiteit. “Ik gun iedereen de veiligheid en het gevoel van vrijheid die ik zelf als jongvolwassene hier in Groningen ervaren heb.”