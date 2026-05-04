Groningen leeft nog na overwinning op Leonidas

Foto: Jacob Gunter. Groningen - Leonidas

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondagmiddag thuis met 2-0 gewonnen van Leonidas uit Rotterdam.

Door de winst heeft Groningen degradatie nog even uitgesteld en verkleinde het team het gat met Leonidas, dat op een nacompetitieplek staat, tot vijf punten. Dat lijkt met nog drie wedstrijden te gaan het hoogst haalbare voor Groningen. De afstand tot de veilige negende plek is acht punten.

Isa Bosgraaf was voor Groningen het goudhaantje met twee doelpunten vanuit een strafcorner. Groningen blijft ondanks de winst twaalfde en laatste in de promotieklasse.