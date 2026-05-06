Groningen doet nog niet mee aan ‘babyboom’ in Nederland

Foto: Kelin via Pixabay

De eerste maanden van 2026 laten in Nederland een opvallende stijging zien in het aantal geboorten, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In januari en februari samen werden bijna 750 meer baby’s geboren dan in dezelfde periode in 2025. Maar de provincie Groningen lijkt daar nog niet aan mee te doen.

Na jaren van dalende geboortecijfers (met uitzondering van de ‘coronababies’ in 2021) is er in 2026 landelijk weer groei te zien. In totaal kwamen in de eerste 59 dagen van het jaar 26.584 baby’s ter wereld, een stijging van 2,89 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2025.

Maar in de provincie Groningen ligt dat anders. Daar werden in de eerste twee maanden van 2026 734 baby’s geboren, tegenover 760 in dezelfde periode in 2025. Dat is een daling van 3,4 procent. Zeeland laat de grootste stijging zien met 19,8 procent meer geboorten. Ook Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant laten groei zien.

Deze landelijke stijging is verrassend, omdat het ingaat tegen de voorspellingen. Uit de bevolkingsprognose van het CBS (2023–2070) blijkt dat er in Nederland een gestage daling van het aantal geboorten te zien zal zijn. Economische onzekerheid en het feit dat mensen langer wachten met het stichten van een gezin worden als oorzaken genoemd.