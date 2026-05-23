Groningen biedt dit pinksterweekend tijdelijke nachtopvang aan asielzoekers uit Ter Apel

De gemeente Groningen gaat dit pinksterweekend tijdelijk nachtopvang aanbieden aan asielzoekers uit Ter Apel. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan een dringende oproep van het ministerie van Asiel en Migratie aan burgemeester Roelien Kamminga (VVD).

De opvang gaat plaatsvinden in congrescentrum Hanzeplaza aan de Protonstraat. “Het exacte aantal asielzoekers dat de nacht in het centrum door gaat brengen, is nog niet bekend”, schrijft de gemeente. “Dit is ook afhankelijk van de instroom van het aantal asielzoekers in Ter Apel.” De asielzoekers worden vanuit Ter Apel naar de stad gebracht zodat zij hier kunnen overnachten. De volgende ochtend keren zij terug naar het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Dat de gemeente een bijdrage levert, komt niet als een verrassing. Afgelopen woensdag liet wethouder Manouska Molema (PRO) van Zorg al weten aan de gemeenteraad dat er onderzocht wordt op welke manier Ter Apel een helpende hand geboden kan worden. Afgelopen week werd duidelijk dat vanwege de extreme drukte niet iedere asielzoeker die zich in Ter Apel meldt, nog automatisch een opvangplek krijgt.

Spreidingswet

Het complex in Ter Apel mag maximaal 2.000 mensen opvangen. Deze week overnachtten er al bijna elke dag meer dan 2.200. Daarom werd er door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een gecontroleerde toegang ingevoerd bij de locatie. De afgelopen dagen sprongen andere gemeenten al bij om er voor te zorgen dat er ’s nachts niet mensen buiten op straat hoefden te slapen. VluchtelingenWerk laat weten: “De opvangcrisis is het resultaat van te weinig gemeenten die bereid zijn om noodopvang te bieden en het feit dat de Spreidingswet onvoldoende wordt uitgevoerd.”

Molema laat zaterdag weten: “De gemeente is solidair met mensen op de vlucht en de gemeente Westerwolde. De gemeente wil niet dat asielzoekers noodgedwongen buiten moeten slapen. Dat is onmenselijk. Daarom heeft de gemeente ingestemd met nachtopvang voor dit Pinksterweekend. Wij beseffen ons dat dit geen structurele oplossing voor het landelijke opvangtekort en hopen dat ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Rode Kruis

Om in Hanzeplaza goede opvang aan te bieden zijn medewerkers van het Rode Kruis ingezet. “”Wij hebben er alle vertrouwen in dat het Rode Kruis dit op een human manier regelt en zijn hen zeer erkentelijk voor hun inspanningen”, aldus de wethouder. De bedrijven- en bewonersvereniging zijn op de hoogte gesteld van de komst van de asielzoekers.