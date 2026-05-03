Grasveld vol bloeiende pinksterbloemen in Haren weggemaaid

Het gemaaide grasveld in Haren. Foto: ingezonden

Ook in Haren is een grasveld vol pinksterbloemen de afgelopen dagen gemaaid. Dit tot onvrede van buurtbewoners die bij OOG aan de bel trekken.

“Een groot stuk grasveld dat vol stond met bloeiende pinksterbloemen en paardenbloemen is in een keer volledig weggemaaid”, vertelt een buurtbewoner van wie de naam bekend is bij de redactie. “Terwijl op dat moment het gras nog niet eens lang was. Op het moment van maaien zaten er verschillende vlinders, zoals het oranjetipje, die in deze periode bezig zijn om hun eitjes te leggen op de pinksterbloemen. Volgens mij is er in de gemeente helemaal geen goed toezicht of doordacht plan op het maaibeleid in de gemeente.”

Het grasveld dat de bewoners aanwijzen bevindt zich aan de Walstroweg nabij station Haren. Uit de maaikaart van de gemeente Groningen blijkt dat er op deze specifieke plek twee typen maaibeheer worden toegepast: minder maaien én ecologisch beheer.

Dinkelpark

Niet alleen in Haren, ook in de stad gaat het vaker mis, zoals in het Dinkelpark. Ook daar trokken bewoners aan de bel nadat er in de afgelopen maand drie keer gemaaid is, waarbij pinksterbloemen en hondsdraf volledig weg werden gemaaid. De fractie van Partij voor de Dieren trok nadat er de eerste keer gemaaid was aan de bel. De wethouder gaf aan dat er sprake was van een menselijke fout. Wethouder Mirjam Wijnja (PRO) van Stadsbeheer beloofde dat er hard gewerkt zou worden aan betere informatievoorziening en actuele maaikaarten om dergelijke missers te voorkomen. Toch ging het daarna op dezelfde plek nog twee keer mis.

Ecoloog Rick Middelbos is niet tegen maaien. Volgens hem is het echter belangrijk dat bij het maaien niet alles in één keer wordt gemaaid. Om de mensen op de bosmaaiers een halt toe te roepen heeft hij de afgelopen dagen op diverse plekken bordjes geplaatst met een afbeelding van het oranjetipje met daarbij de tekst: “Maai niet alle (pinkster)bloemen weg alstublieft. Laat altijd delen staan voor bloei en het voltooien van levenscycli. Maai gefaseerd. Faciliteer biodiversiteit.”

Het wegmaaien van de pinksterbloem is funest voor insecten zoals het oranjetipje: “De afgelopen vier jaar heb ik hier in het Dinkelpark het oranjetipje nooit de volledige levenscyclus zien voltooien. Elke keer wordt de natuur door het beheer verstoord.”

Positieve verandering versnellen

Middelbos benadrukt dat hij niet in strijd is met de gemeente. “Ik probeer bij te dragen aan het versnellen van positieve veranderingen. De gemeente is op veel plekken echt goed bezig om de biodiversiteit te vergroten door minder te maaien en ecologisch beheer toe te passen. Maar in mijn ogen gaat die verandering natuurlijk niet snel genoeg.”

Volgens de ecoloog wordt het Dinkelpark nu nog ‘klassiek’ gemaaid, terwijl gefaseerd maaibeheer in de praktijk essentieel is voor de natuur. “Hopelijk kan dit in de toekomst ook hier ecologisch. Er zijn binnen de gemeente genoeg mensen die de juiste kant op willen werken, maar daar is ook steun van de inwoners voor nodig.”

De buurtbewoners van de Walstroweg in Haren spreken de hoop uit dat er snel wat gaat veranderen: “Wij hebben inmiddels een klachtenmelding via de website van de gemeente ingediend, maar we hopen ook dat de media hier over schrijft.”

Verslaggever Willem Poppes sprak met Middelbos: