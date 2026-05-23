Gorecht pakt periodetitel en mag dromen van de eerste klasse

Foto: Andor Heij. Gorecht - FC Zuidlaren

Gorecht heeft zich zaterdagmiddag op een warm sportpark de Koepel in Haren verzekerd van nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. Gorecht won thuis met 4-2 van FC Zuidlaren.

Gorecht moest winnen om het al uitgespeelde Grijpskerk te passeren en vierde te worden. Rekenkundig was er nog een miniem scenario dat Noordscheschut de tweede periode zou pakken en Gorecht met lege handen zou staan, maar dat gebeurde niet. Gorecht begon zeer voortvarend en al na drie minuten joeg Sven Hazewinkel de bal in de verre hoek: 1-0.

Zuidlaren had even een sterke periode en Jorik de Groot kopte na een corner de 1-1 binnen. Zuidlaren kreeg nog twee behoorlijke kansen, Een er van vloog net over en de ander werd door Gorecht doelman Boaz Kleine Schaars gekeerd.

Beslissing

Gorecht kreeg weer controle over de wedstrijd. Hazewinkel schoof een bal net voorlangs, maar na 33 minuten maakte Hazewinkel wel zijn tweede door hard binnen te schieten: 2-1. Na de pauze was de ploeg uit Haren beter en Robin Zuidema maakte er na een dik uur 3-1 van. Hazewinkel tekende tien minuten later met zijn derde voor de 4-1. Tom Oostra zorgde nog voor de 4-2, maar de overwinning van Gorecht kwam niet meer in elkaar.

Warm

“Het was warm”, lachte Gorecht-aanvoerder Thijs Hekman na afloop. “Zuidlaren is geen slechte ploeg, maar wij waren aan het eind fitter en had het wel 6 of 7-2 kunnen worden. Gelukkig spelen wij de goede nacompetitie en zij de vervelende nacompetitie”. Zuidlaren moet namelijk op die manier degradatie uit de tweede klasse J voorkomen.

Opmerkelijk

Gorecht kende een opmerkelijk seizoen. Lang deden de Harenaars bovenin mee, maar toen kwam er een tijd de klad in waarin nauwelijks werd gescoord. “Normaal gesproken maken we veel doelpunten”, zei Gorecht-trainer Jelmer Meinardi. “Maar dat lukte een tijd niet, ondanks dat we in drie, vier wedstrijden goed speelden. Maar de sfeer bleef goed en we trainden hard. Ik heb gezegd: Wil je later tegen je vrienden zeggen dat we bovenin mee deden en toch achtste zijn geworden? Of wil het omdraaien en bereiken wat we vanmiddag hebben bereikt. Dat is gelukt”.

Sneek uit

Gorecht speelt in de eerste ronde van de nacompetitie zaterdag uit tegen Sneek Wit Zwart. Het gaat over één wedstrijd. De winnaar speelt in de tweede ronde uit tegen Oranje Nassau, dat via de nacompetitie eersteklasser hoopt te blijven. ON is de eerste ronde vrij.

Gorecht – FC Zuidlaren 4-2. 3. Sven Hazewinkel 1-0. 17. Jorik de Groot 1-1. 33. Sven Hazewinkel 2-1. 61. Robin Zuidema 3-1. 72. Sven Hazewinkel 4-1. 84. Tom Oostra 4-2. Scheidsrechter: Kahled Mustafa. Toeschouwers: 175.

In deze klasse verloor het al gedegradeerde GVAV Rapiditas in Drenthe met 4-3 van Noordscheschut.