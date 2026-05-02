Glimmen wijst vier mogelijke bouwlocaties aan voor nieuwe woningen

Foto: Google Maps

In Glimmen hebben bewoners vier kansrijke locaties aangewezen waar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Het inbreiden in dorpen is onderdeel van het Volkshuisvestingsplan dat in februari werd gepresenteerd en als doel heeft om in tien jaar tijd 16.000 nieuwe woningen te bouwen.

De zoektocht naar bouwruimte is een samenwerking tussen de gemeente, Plaatselijk Belang Glimmen en de nieuwe gemeenschap ‘GlimmenZorgt’. Het doel van het initiatief is helder: zorgen dat ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen in levensloopbestendige woningen, zodat er weer ruimte vrijkomt voor jongeren die nu noodgedwongen naar andere woonkernen uitwijken.

Kansrijke locaties

De gezamenlijke inventarisatie heeft geleid tot een lijst met vier potentiële locaties waar in de toekomst gebouwd zou kunnen worden. Het gaat hierbij om locaties aan de Dennenlaan, het perceel van de voormalige melkfabriek aan de Rijksstraatweg 37a en op de langere termijn de plek van het huidige dorpshuis en sportveld De Groenenberg. Ook een locatie op de hoek van de Rijksstraatweg en de Zuidlaarderweg, waar nu nog de boerderij ‘Wolters-Bazuin’ staat, wordt als kansrijk gezien.

Voor de locaties wordt nu aan inwoners gevraagd om mee te denken over de invulling en het type woningen dat daar zou moeten komen. De gemeente laat bovendien weten open te staan voor andere suggesties, bijvoorbeeld wanneer agrarische gronden vrijkomen na een bedrijfsbeëindiging.

Nieuw Volkshuisvestingsplan

De ontwikkeling in Glimmen sluit aan op het Volkshuisvestingsplan ‘Bouwen aan Gronings woongeluk’ dat het college in februari vaststelde. In dat plan is de ambitie uitgesproken om de komende tien jaar 16.000 woningen te bouwen, waarbij expliciet wordt benoemd dat er ook in de dorpen gezocht wordt naar onbenutte plekken en nieuwe functies voor bestaande gebouwen.

Het Volkshuisvestingsplan is samen opgesteld met inwoners, corporaties en ontwikkelaars. In 2024 deelden meer dan 5.000 inwoners hun woonwensen via een enquête en gesprekken in de wijken. Op basis van de nieuwe plannen worden de komende tijd afspraken gemaakt met woningcorporaties en ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat er niet alleen snel, maar ook zorgvuldig wordt gebouwd.

