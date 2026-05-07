Gewonde bij schietpartij aan Veldspaatstraat in Vinkhuizen

Bij een schietincident aan de Veldspaatstraat in Vinkhuizen is donderdagavond een persoon gewond geraakt.



Medische hulpverlening kwam ter plaatse voor het slachtoffer, zo meldt de politie. Agenten doen nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Volgens aanwezigen was de politie massaal aanwezig in de omgeving na de melding. Aan het Hoendiep praatten agenten twee mensen uit een auto, waarbij de politiemensen hun dienstwapen op de inzittenden richtten. De twee mannen werden vervolgens in de boeien geslagen, maar niet aangehouden. Ze zouden niets te maken hebben gehad met het incident.