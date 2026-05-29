Gemiddelde Groningse moeder is 30-plus en vindt twee kinderen wel genoeg

Foto: StockSnap via Pixabay

Groningse vrouwen krijgen minder kinderen dan gemiddeld in Nederland. Ze worden later moeder en grote gezinnen komen minder vaak voor dan in veel andere delen van het land.

Het geboortecijfer loopt in Nederland al sinds 2010 terug, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal kinderen per vrouw daalde tussen 2014 en 2024 in bijna alle Nederlandse gemeenten. In Nederland ging het totaal vruchtbaarheidscijfer van 1,71 kind per vrouw in 2014 naar 1,43 in 2024.

In Groningen ligt dat cijfer al langer lager dan het landelijk gemiddelde. In 2014 kregen vrouwen in de gemeente Groningen gemiddeld 1,39 kinderen. In 2024 was dat gedaald naar 1,07. Daarmee ligt Groningen ruim onder het landelijke gemiddelde van 1,43. Dat is voor de stedelijke gemeente en studentenstad Groningen niet opvallend: tussen 2014 en 2024 daalde het vruchtbaarheidscijfer in bijna alle gemeenten en vooral in zeer stedelijke gebieden ging die daling sneller.

Moeder in de dertig vindt twee kids wel genoeg

Groningse vrouwen krijgen hun eerste kind ook later dan gemiddeld. In Nederland waren vrouwen in 2024 gemiddeld 30,4 jaar oud bij de geboorte van hun eerste kind. In Groningen lag dat op 31,2 jaar. In andere grote steden ligt de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden nog hoger. In Amsterdam, Utrecht en Haarlem is dat gemiddeld zelfs boven de 32 jaar.

Ook grote gezinnen zijn in Groningen minder gebruikelijk. Landelijk was in 2024 zeventien procent van de geboorten een derde kind of later. In Groningen ging het om 13,1 procent. In delen van de zogenoemde ‘bible belt’ komen grotere gezinnen juist vaker voor. In Staphorst was 41 procent van de geboorten een derde kind of later. Zulke gezinnen komen vooral voor in een strook van Zeeland richting Drenthe en Fryslân.