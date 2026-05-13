Gemeenteraad kan beleid rond Wmo en jeugdhulp moeilijk sturen: ‘Meer vragen, moties en amendementen’

De gemeenteraad van Groningen heeft moeite om overzicht te houden en goed te sturen in het sociaal domein, voornamelijk op de Wmo en de jeugdhulp. Volgens de Rekenkamer komt dat vooral door de grote hoeveelheid informatie en de ingewikkelde verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

De Rekenkamer presenteerde het onderzoek “Effectieve invloed op het sociaal domein” woensdagmiddag aan de gemeenteraad. Volgens de onderzoekers moet de gemeenteraad meer gebruikmaken van formele instrumenten, zoals schriftelijke vragen, moties en amendementen. Volgens de Rekenkamer zorgt dat voor meer overzicht, betere gezamenlijke sturing en duidelijkere informatie voor alle raadsleden.

Ook waarschuwt de Rekenkamer dat de huidige manier van werken, met veel informele contacten, risico’s heeft voor transparantie en gelijke informatievoorziening. De gemeenteraad ontvangt veel informatie over het sociaal domein, maar heeft volgens de Rekenkamer moeite om daar een samenhangend totaalbeeld van te maken. Daardoor is het lastig om goed te controleren en richting te geven aan beleid.

Sinds 2018 voert WIJ Groningen een groot deel van de taken rond de Wmo en de jeugdhulp uit namens de gemeente. Raadsleden krijgen daar veel informatie over van burgemeester en wethouders, maar geven volgens de Rekenkamer aan dat het moeilijk is om overzicht te houden. Vooral omdat het sociaal domein uit veel losse taken en afspraken bestaat, is niet altijd duidelijk hoe alles samenhangt en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Volgens de Rekenkamer ligt het probleem niet in een tekort aan informatie, maar in de manier waarop informatie en verantwoordelijkheden zijn georganiseerd. In Groningen zijn er korte lijnen tussen de gemeenteraad, het college, ambtenaren en WIJ Groningen. Raadsleden hebben regelmatig informeel contact met deze partijen en doen werkbezoeken en bijeenkomsten. Hoewel informele contacten helpen bij het begrijpen van ingewikkelde onderwerpen en raadsleden meer gevoel van grip geven, stelt de Rekenkamer dat informatie ook vaak buiten formele procedures wordt gedeeld. Daardoor hebben niet alle raadsleden altijd dezelfde informatie, wat de controle door de raad kan bemoeilijken.