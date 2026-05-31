Gemeente wil sloop rotte kies Friesestraatweg bespoedigen: “Politie moest al veertig keer in actie komen”

De gemeente Groningen voert gesprekken met de provincie en de eigenaar van het zwaar verpauperde pand aan de Friesestraatweg om de sloop ervan te bespoedigen. Dat laat wethouder Manouska Molema )PRO) weten, die daarmee de zorgen uit de buurt deelt.

Molema onthulde dat de politie in de afgelopen twee jaar veertig keer in actie moest komen bij het pand. Het gaat dan om meldingen voor drugshandel, brandstichting en diefstal rond het gebouw. Fractievoorzitter Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen trok afgelopen week aan de bel over de extreme verloedering van de locatie. Wethouder Molema, die de afwezige wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen verving, is het met de partij eens en benadrukte dat de huidige situatie vanwege de veiligheidsrisico’s zo snel mogelijk moet worden beëindigd.

Politiecijfers

In de vragen aan de wethouder wilde de Stadspartij weten hoe vaak hulpdiensten tot nu toe in actie moesten komen in het gebouw. Molema: “De meldingen komen bij verschillende instanties binnen, dus we weten niet exact het totale aantal. We weten wel dat er in de afgelopen twee jaar zo’n veertig meldingen zijn binnengekomen bij de politie. Die meldingen hebben betrekking op overlast, vernielingen, illegaal betreden, brand, diefstal, drugshandel en het verblijf van dak- en thuislozen.”

Hoewel er volgens Molema geen acute gezondheidsrisico’s zijn door de extreme vervuiling in het pand, zijn de indirecte risico’s voor de buurt wél groot. “We zien risico’s voor de omgeving door de mensen die het pand illegaal betreden, bijvoorbeeld doordat ze in het pand brand stichten.”

Gemeente voert druk op

De herontwikkeling van de locatie naar een nieuw appartementencomplex met 150 woningen zit al tijden muurvast op een verlopen natuurvergunning vanwege vleermuizen in de spouwmuren. Hoewel de provincie hierover het bevoegde gezag is, laat de gemeente het er niet bij zitten.

“Het college deelt de mening dat de huidige situatie met de nodige veiligheidsrisico’s voor de omgeving zo snel mogelijk beëindigd moet worden”, was de duidelijke taal van de wethouder. “We dringen hier bij de eigenaar ook met klem op aan. We hebben zowel contact met de provincie als met de eigenaar om de sloop te bespoedigen.”

Sloopdatum nog onbekend

Raadslid Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden sloot zich bij de zorgen aan en vroeg de wethouder om een concrete sloopdatum: “Is er al zicht op wanneer het pand gesloopt gaat worden en wanneer er gestart wordt met de nieuwbouw?”

Die exacte datum kon wethouder Molema de raad nog niet geven, maar ze beloofde de druk op de ketel te houden: “Ik durf niet te zeggen of al bekend is wanneer er definitief gesloopt gaat worden. Mocht daar wel iets over bekend zijn, dan zorg ik ervoor dat u dit zo snel mogelijk schriftelijk krijgt nagestuurd.”